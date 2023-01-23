『進化版 Bluetooth5.0第2世代 Bluetooth イヤホン スポーツ ブルートゥース イヤホン 低音重視 マイク付き ワイヤ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 11時 21分に出品され04月12日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

進化版 Bluetooth5.0第2世代 Bluetooth イヤホン スポーツ ブルートゥース イヤホン 低音重視 マイク付き ワイヤ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。