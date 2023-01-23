『サンビー スタンプ 回転印 テクノタッチ 欧文8連 明朝体 特大号 TK-B08【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 09時 40分に出品され03月10日 09時 40分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ 特大号 TK-B08
・・Size:特大号
・オビ構成8連
・書体明朝体
・スタンプ台別途必要
・材質再生プラスチック、ゴム
・注意耐油性スタンプ台は使用不可
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落札価格7587円
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