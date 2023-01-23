『秦運動具工業 Gawri アンクルウエイト 2kg 2ヶ組 GWS2000【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 14時 08分に出品され03月20日 14時 08分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

秦運動具工業 Gawri アンクルウエイト 2kg 2ヶ組 GWS2000



【商品説明】

・サイズ(本体):約600×135×25mm

・原産国:台湾

・素材:nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒



【サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 4.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。