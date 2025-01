Pawtitas Solid Harness XS Orchid ペット用ソリッドカラー・ステップインドッグハーネス、またはベストハーネス、あなたの子犬用ハーネスの付け心地調節、トレ【コストコ お買い得】

商品情報

商品名Pawtitas Solid Harness XS Orchid ペット用ソリッドカラー・ステップインドッグハーネス、またはベストハーネス、あなたの子犬用ハーネスの付け心地調節、トレーニング、お散歩 エクストラスモールドッグハーネス ランタンパープルドッグハーネスPawtitas Solid Color Step in Dog Harness or Vest Harness Dog Training Walking of Your Puppy Harness Extra Small Dog Harness Orchid Purple Dog Harnessブランド:Pawtitas商品サイズ:X-Small (Pack of 1)高さ:3.2 cm横幅:11.7 cm奥行:13 cm 商品番号:色:素材:Nylon