『Pawtitas Solid Harness XS Orchid ペット用ソリッドカラー・ステップインドッグハーネス、またはベストハーネス、あなたの子犬用ハーネスの付け心地調節、トレ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 23時 48分に出品され03月11日 23時 48分に終了予定です。即決価格は7,586円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名Pawtitas Solid Harness XS Orchid ペット用ソリッドカラー・ステップインドッグハーネス、またはベストハーネス、あなたの子犬用ハーネスの付け心地調節、トレーニング、お散歩 エクストラスモールドッグハーネス ランタンパープルドッグハーネスPawtitas Solid Color Step in Dog Harness or Vest Harness Dog Training Walking of Your Puppy Harness Extra Small Dog Harness Orchid Purple Dog Harnessブランド：Pawtitas商品サイズ：X-Small (Pack of 1)高さ：3.2 cm横幅：11.7 cm奥行：13 cm 商品番号：色：素材：Nylon
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落札価格7586円
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