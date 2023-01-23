『カシュカシュ パーテーションPUトートバッグL 01-00-66242 レディース BK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 15時 31分に出品され03月14日 15時 31分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カシュカシュ パーテーションPUトートバッグL 01-00-66242 レディース BK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 39.00 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ カシュカシュ

パーテーションPUトートバッグL

01-00-66242

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