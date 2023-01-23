『ニッペ ペンキ 塗料 順風 4kg ブルー ラッカー つやなし 屋外 日本製 4547163000363【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 01時 14分に出品され04月19日 01時 14分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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内容量:4KG
カラー:ブルー
種類:船底防汚塗料
適用シンナー:うなぎシンナー
標準塗布量:3.5m2/kg(50ミクロン)
塗り重ね可能時間(20):4時間以上
対象:FRP船
筆ペン 呉竹 水性 ZIG クリーンカラー リアルブラッシュ 48色 RB-6000AT/48V
¥ 7574
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¥ 7574
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呉竹 筆ペン 水性 ZIG クリーンカラー リアルブラッシュ 60色 RB-6000AT/60V
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¥ 7501
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ATOM/アトムサポート 水性竹炭塗料 3L 炭調ミルキーホワイト
¥ 7501
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ATOM/アトムサポート 水性竹炭塗料 3L 炭調ホワイト
¥ 7501
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アートマーカーペン 120色 Ohuhu 水性ペン カラーペンセット ツインマーカー 鮮やか 速乾 筆ペン 水彩毛筆 イラスト マーカー 水
¥ 7498
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¥ 7496
呉竹 水性ペン ZIG クリーンカラー FB 48色 FB-6000T/48V
¥ 7496
落札価格7585円
71 入札履歴
終了
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