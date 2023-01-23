『ニッペ ペンキ 塗料 順風 4kg ブルー ラッカー つやなし 屋外 日本製 4547163000363【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 01時 14分に出品され04月19日 01時 14分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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内容量:4KG

カラー:ブルー

種類:船底防汚塗料

適用シンナー:うなぎシンナー

標準塗布量:3.5m2/kg(50ミクロン)

塗り重ね可能時間(20):4時間以上

対象:FRP船