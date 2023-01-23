『BYYDDIY Stainless Steel Gua Sha Jade Roller Set Roller Gua Sha S 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 01時 16分に出品され03月15日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,584円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: BYYDDIY Stainless Steel Gua Sha Jade Roller Set Roller Gua Sha Set Metal Gua Sha Kit Facial Tool Steel Gua Sha Jade Roller Set

ブランド: BYYDDIY

高さ: 22cm

横幅: 11cm

奥行: 5cm

重量: 240g

商品番号:

素材: Jade