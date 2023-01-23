『BYYDDIY Stainless Steel Gua Sha Jade Roller Set Roller Gua Sha S 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 01時 16分に出品され03月15日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,584円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: BYYDDIY Stainless Steel Gua Sha Jade Roller Set Roller Gua Sha Set Metal Gua Sha Kit Facial Tool Steel Gua Sha Jade Roller Set
ブランド: BYYDDIY
高さ: 22cm
横幅: 11cm
奥行: 5cm
重量: 240g
商品番号:
素材: Jade
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¥ 7578
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¥ 7560
落札価格7584円
296 入札履歴
終了
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