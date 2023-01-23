『バスケットボール モルテン Molten 5号 6号 7号球 オレンジ EZ7X バスケットボール バスケット バスケ モルテン 18072457)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 07分に出品され03月08日 16時 07分に終了予定です。即決価格は7,584円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：タイプ2（7号)

・最高峰技術発泡カーカスを導入表面と糸巻き層の間にあるカバーゴム層に微細な発泡(空気)を組み込んでいます。

・基本性能はそのままに、使い込んだ際のソフトな触感をより一層高めました。

・浅めのチャネルで、手の小さなプレイヤーでも楽にハンドリングが可能。

・ボールを回す際には滑りが良く、細かいトリックの際にはグリップ力を発揮するエナメル素材を使用しています。

スポーツ＆アウトドア/バスケットボール/ボール