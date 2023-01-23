『Kuangmi（カウアミ）バスケットボール 6号 7号 ストリートボール KMbb18 (カラフル， 7号)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 11時 21分に出品され03月28日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kuangmi（カウアミ）バスケットボール 6号 7号 ストリートボール KMbb18 (カラフル， 7号)



【商品説明】

・インドア・アウトドア オールコート対応仕様。漏洩防止の気弁、いい弾力、手感快適。

・クラス：(一般・大学・高校・中学校)男子・女子

・コントロールし易い感じ、先進な内身、擦に強い皮に作成。視認性高くのデザインにして、観賞用もできる。

・素材:【貼り】高品質な人工皮革 サイズ：6号球 直径約 22.6cm / 7号球 直径約24.6cm



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。