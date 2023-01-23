ブルーロック　 千切豹馬 蜂楽廻 潔世一 凪誠士郎 御影玲王 糸師凛 コスプレ衣装 衣装 ハロウィン仮装 演出服【2025年度カレンダ】

商品情報

セット内容：写真の通り使用素材：ポリエステル・その他発送までの日数 ：ご入金確認後、10?14営業日です。（土日祝を除く）商品取り扱いのご注意：※ライティング等によりモデル着用画像は実際の色と異なる場合がございます。 商品の色はお客様がご覧になっているモニター・画面環境などの関係上、実際の色と見え方が多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。※衣装の洗濯は、ドライクリーニングをおススメします！※製品の性質上、多少のシミ等出てしまうことがございますので予めご了承下さい。また、印刷等細部パーツは多少の仕様変更がございますので予めご了承下さい。