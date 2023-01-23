『クリスマスツリー ブランチツリー ツリー バーチツリー クリスマス 高さ150cm 白樺風 白樺 インテリア LED LEDライト 電飾ツリー オーナメントなし Xmas【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 19時 35分に出品され03月26日 19時 35分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：幅60cm×奥行き60cm×高さ150cm



重量：約1kg



素材：

・スチール、PVC、PE、麻

・脚部：プラスチック



付属品：脚カバー1セット



その他：

・組立商品(単三乾電池を3本ご用意ください。)

・梱包サイズ：21cm×8cm×120cm

・梱包重量：約3.6kg

カテゴリ 花、ガーデニング

その他花、ガーデニング タグ クリスマスツリー

ブランチツリー

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