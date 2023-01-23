『ボピット スマートホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 09時 08分に出品され04月21日 09時 08分に終了予定です。即決価格は7,579円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボピット スマートホワイト



【商品説明】

・(C)2014 Hasbro.All Rights Reserved.Licensed by Hasbro

・対象年齢 :8歳から

・対象性別 :男女共用

・電池種別 :単四電池:3本電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ボピット

スマートホワイト