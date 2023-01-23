『【v1:256G wireless-2 v2:US PLUG】Skinhank-レトロなゲームコンソール，117000のビデオゲームをサポート，ゲーム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 17分に出品され03月24日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ビデオゲームコントローラ付属

YES

タイプのデバイス

その他

Bluetoothの互換性

YES

Wi-fi

YES

カテゴリ

ビデオゲームコンソール

重さ

200g

オペレーティングシステム

アンドロイド7.1，Emuelec 3.9

支持の言語

Japanese，French，ドイツ，ITALIAN，Spanish，ポルトガル語，ロシア語，english，スウェーデン，POLISH，ギリシャ，Turkish，Korean，Dutch，ラテン語，ブラジルポルトガル語，簡体字中国語，伝統的な中国，Ukrainiaan

パッケージ

はい

銘柄

KINHANK

Kinhankモデル

Xキューブ

起源

Cn (原点)

Games

117000+/95000/90000 Games

Series

Super Console X

Feature1

video game console

Feature2

smart android tv box

Feature3

plug and play