『【v1:256G wireless-2 v2:US PLUG】Skinhank-レトロなゲームコンソール，117000のビデオゲームをサポート，ゲーム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 17分に出品され03月24日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ビデオゲームコントローラ付属
YES
タイプのデバイス
その他
Bluetoothの互換性
YES
Wi-fi
YES
カテゴリ
ビデオゲームコンソール
重さ
200g
オペレーティングシステム
アンドロイド7.1，Emuelec 3.9
支持の言語
Japanese，French，ドイツ，ITALIAN，Spanish，ポルトガル語，ロシア語，english，スウェーデン，POLISH，ギリシャ，Turkish，Korean，Dutch，ラテン語，ブラジルポルトガル語，簡体字中国語，伝統的な中国，Ukrainiaan
パッケージ
はい
銘柄
KINHANK
Kinhankモデル
Xキューブ
起源
Cn (原点)
Games
117000+/95000/90000 Games
Series
Super Console X
Feature1
video game console
Feature2
smart android tv box
Feature3
plug and play
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落札価格7578円
531 入札履歴
終了
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