『Kenko 双眼鏡 Mirage 16×50 ポロプリズム式 16倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 661796 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 17時 09分に出品され03月23日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 双眼鏡 Mirage 16×50 ポロプリズム式 16倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 661796 ブラック
【商品説明】
・ネイチャーウォッチングを始められる方におすすめ
・マゼンタコーティング
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・倍率16倍
・操作性に優れた大型ピントリング
・集光力に優れたスタンダードタイプの双眼鏡
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 20.10 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 1.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7578円
609 入札履歴
終了
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