『YINGJEE?ハリウッドミラー?ホワイト 40*30cm 明るさ調節可能 三色調光 タッチスイッチ 記憶機能 女優ミラー ライト付き 化粧【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 23時 09分に出品され04月07日 23時 09分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【梱包目安サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 40.40 cm

奥行 : 53.80 cm

重量 : 3.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【商品説明】

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