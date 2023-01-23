『アークライト キャリコ 完全日本語版 (1-4人用 30-45分 10才以上向け) ボードゲーム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 11時 22分に出品され03月26日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト キャリコ 完全日本語版 (1-4人用 30-45分 10才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 24.60 cm
重量 : 1.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7577円
625 入札履歴
終了
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