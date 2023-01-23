『NEC LEDスタンド(A形相当)調光タイプ 卓上 LIFELEDS ディープブルー HSD16022L-D12【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 02時 30分に出品され03月12日 02時 30分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品解説】 目にやさしく文字はっきり「ブルーライト70％低減」 「よみかき光」 LEDスタンドJIS規格A形 【仕様】 光源：LED 光源色：昼光色 相関色温度(K)：6500 平均演色評価数：Ra80 定格光束(lm)：680 定格消費電力(W)：6.8 固有エネルギー消費効率(lm/W)：100.0 モジュール寿命(時間)：40000 光束維持率(%)：70 制御機能： タッチスイッチ：全灯(100％)→調光(約50％)→調光(約20％)→滅 取付方法：簡単取付 幅1(mm)： 110 幅2(mm)： 50 奥行1(mm)： 150 奥行2(mm)： 390 高さ(mm)： 353 質量(Kg)：0.7