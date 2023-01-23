『ヨネックス YONEX Vコア 26 07VC26G 651 スカーレット 硬式 テニスラケット 張り上げ済み 張上 硬式テニス ラケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 06時 34分に出品され04月18日 06時 34分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・跳高弾道で攻めるヨネックス史上No.1スピン。・高い操作性で楽にスピンが掛かる、フルカーボンのジュニアモデル。

素材：カーボン＋VDM 管理code：99997977