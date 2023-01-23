『杉山清貴／30th Anniversary SUGIYAMA，KIYOTAKA The open air live 2013 ”SUGI ROCK fes.”【DVD】 [DVD]【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 00時 53分に出品され03月30日 00時 53分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:DVD 音楽Jポップ 発売日:2014/01/22 販売元:キングレコード 登録日:2013/11/22 杉山清貴 杉山清貴／オメガトライブ映像作品 解説:2013年30周年イヤーの最大のイヴェント、30th anniversary SUGIYAMA，KIYOTAKA The open air live 2013 “SUGI ROCK fes.”の熱き2日間を収録。
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