『ミキハウス ホットビスケッツ マント 73-3801-978 (フリー(70-90cm)， 赤)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 21分に出品され03月19日 03時 21分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミキハウス ホットビスケッツ マント 73-3801-978 (フリー(70-90cm)， 赤)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 39.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7576円
884 入札履歴
終了
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