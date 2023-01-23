『K&H Pet Products 電気 ホットカーペット フェレット、うさぎ、チンチラ、ギニーピッグ、猫 23×30cm 25ワット MET認証済【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 23時 08分に出品され03月06日 23時 08分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 丈夫なABS樹脂製プラスチックに小動物のかじり攻撃にも負けないワイヤー巻きコードなど、工夫がいっぱいのホットカーペットです。寒がりの猫ちゃんにも！ サイズ 30.4× 22.8cm コード長 約168cm 消費電力：25ワット ひと月の電気代：468円 素 材 ABS樹脂製プラスチック 一年間のメーカー保証付き

カテゴリ ペット用品、生き物

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ホットカーペット

フェレット、うさぎ、チンチラ、ギニーピッグ、猫

23×30cm

25ワット

MET認証済