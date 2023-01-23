『ロングセラー いたずら1歳 やりたい放題 ビッグ版 リアル+(リアルプラス) 8ヶ月から【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 04分に出品され03月19日 13時 04分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロングセラー いたずら1歳 やりたい放題 ビッグ版 リアル+(リアルプラス) 8ヶ月から
【商品説明】
・単三電池3本(別売)、ボタン電池(LR44)3個(テスト電池付)
・原産国:中国
・商品サイズ:幅30cm×奥行19cm×高さ29cm
・商品内容:本体、本物そっくりリモコン、マヨネーズ
・対象年齢:8ヶ月以上
・身の回りの実用品そっくりな、いたずらアイテム15種類が大集合 おしゃべり&音声25種類以上
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 28.80 cm
奥行 : 31.40 cm
重量 : 1.09 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7575円
174 入札履歴
終了
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