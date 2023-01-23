『ホワイトゴールド薄型6本爪 ピアス 4mm 両耳用 サファイア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 12時 35分に出品され03月11日 12時 35分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホワイトゴールド薄型6本爪 ピアス 4mm 両耳用 サファイア



【商品説明】

・K10ホワイトゴールド(10K、10金)

・サイズ 縦 4.2mm x 横 4.2mm ポスト直径0.65mm長さ約10mm 重さ約0.1g(片方の重さ)

・シリコンキャッチ付 ダブルロックキャッチ等は別売りです。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ホワイトゴールド薄型6本爪

ピアス

4mm

両耳用

サファイア