『プラチナ 3mm 本真珠 ベビーパール 両耳用 シンプルフック ピアス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 13時 38分に出品され04月18日 13時 38分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラチナ 3mm 本真珠 ベビーパール 両耳用 シンプルフック ピアス
【商品説明】
・この商品はポスト投函型配送いたします（発送後1～3日程度でご自宅の郵便受けに投函））
・使用石：本真珠 アコヤ貝 ベビーパール 約3.0mm珠
・素材：プラチナ900 Pt900
・縦 11.5mm（ポスト上端からピアス下端）×横 3.0mm 約0.4g（ペア） ポスト 0.50mmφ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7575円
872 入札履歴
終了
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