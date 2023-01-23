『プラチナ 3mm 本真珠 ベビーパール 両耳用 シンプルフック ピアス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 13時 38分に出品され04月18日 13時 38分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラチナ 3mm 本真珠 ベビーパール 両耳用 シンプルフック ピアス



【商品説明】

・この商品はポスト投函型配送いたします（発送後1～3日程度でご自宅の郵便受けに投函））

・使用石：本真珠 アコヤ貝 ベビーパール 約3.0mm珠

・素材：プラチナ900 Pt900

・縦 11.5mm（ポスト上端からピアス下端）×横 3.0mm 約0.4g（ペア） ポスト 0.50mmφ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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3mm

本真珠

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