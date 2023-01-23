『薬用パールホワイトプロ EXプラス 30ml ＆ 薬用パールホワイトプロ シャイン 120g (白い歯/ホワイトニング/黄ばみ/口臭)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 12時 43分に出品され03月15日 12時 43分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
【商品説明】
説明
薬用パールホワイトプロ EXプラス 30ml ＆ 薬用パールホワイトプロ シャイン 120g (白い歯/ホワイトニング/黄ばみ/口臭)
【商品詳細】
ブランド：パールホワイトプロ
商品名：薬用パールホワイトプロ EXプラス 30ml ＆ 薬用パールホワイトプロ シャイン 120g (白い歯/ホワイトニング/黄ばみ/口臭)
製造元：美健コーポレーション
商品番号：001
商品内容：2個アソート
【当店からの連絡】
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落札価格7575円
682 入札履歴
終了
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