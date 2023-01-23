『DEXI バスルームラグマット エクストラソフト 吸収性 プレミアム バスラグ ノンスリップ 快適 バスマット カーペット 浴槽 シャワー バス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 09時 34分に出品され04月27日 09時 34分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・White 20X32
・・Size:20X32Color:White
・洗濯機と乾燥機: 他の製品とは異なり 当社のバスラグは独自のファイバーロック技術を採用し 繊維が落ちるトラブルを防ぎます。ユニークな裏地のテクスチャーデザインと高価な TP ラバーを使用し より強く耐久性があり 長期間使用できます。洗濯機で繰り返しテストした後 新品のように見えます。
・超厚手でふかふか: 当社のバスルームマットは 何千ものポリエステルマイクロファイバーシャグが特徴で 疲れた足を和らげ つま先を冷たい床から守ります。当社のパイルの密度と豪華さは 他のほとんどのブランドのものを凌駕しています。
・?警告: マットはCLEAN DRY SMOOTH FLOORのみに使用してください。バスマットの下に水が入ると滑りやすくなります。マットの底を乾いた状態に保ちます。バスカーペットを使用する前に 足でテストして動かないことを確認してください。
・超吸収性: お風呂のシャワーから出るとき またはシンクのそばで準備をするとき パイルの高い厚みのあるマイクロ生地が水を素早く吸収し 床に水が滴
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落札価格7575円
252 入札履歴
終了
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