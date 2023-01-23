『ポータブルナビ カーナビ 5インチ 2023年版 地図搭載 ワンセグ オービス Nシステム 速度取締 コンパクト 一体型 GPS内蔵 NV-A012A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 35分に出品され04月22日 12時 35分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【コンパクトな一体型GPS内蔵5インチサイズ】 5インチとコンパクトなサイズなので設置場所に困らず、運転中に視界を遮ることもありません。

【3種類の取締ゾーン情報収録】 速度取締エリア・Nシステム・オービスの3種類の取締ゾーン情報を収録。 取締ゾーン警告表示のON/OFF切替機能付き。

【操作しやすくルート案内時も分かりやすい画面表示】 5インチと小さな画面、操作しやすいようにボタンデザインやレイアウト。 右左折時には大きな矢印で分かりやすく案内。

【ワンセグ内蔵】 受信エリアの広いワンセグ放送がいつでも楽しめます。 オートサーチ、番組録画、EPG機能も搭載。

【カスタム画面搭載】 運転中の速度、走行距離などをGPSデータをもとに表示。