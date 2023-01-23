『タカショー ハンギングツリー ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 00時 01分に出品され03月18日 00時 01分に終了予定です。即決価格は7,567円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー ハンギングツリー ブラック
【商品説明】
・ハンギングバスケットを3個吊るせるハンギングツリー
・入数:1個
・商品の重量:3.98kg
・材質:スチール
・生産国:中国
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 13.80 cm
奥行 : 79.00 cm
重量 : 3.98 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Clay プランター TERRA-MENT Cube29 WHITE 910-101-101
¥ 7567
Welcome Wood ウッドステージ WSF453-GG 3段タイプ 色はガーデングリーン
¥ 7566
TERRA-MENTテラメント HighDropRound35 ライトグレー 910-249-181 対応鉢:5.5号
¥ 7566
Welcome Wood 木製 スリムプランター SP75-UB UB アンバーブラウン 長さ75cm 奥行16cm 高さ21cm 容量15
¥ 7566
PATIKIL 19cm直径 ラウンド ハンギングラック ハンガーラック 吊り下げラック 4個入り アイロン 鉢植え 植木鉢 手すり用 ブラ
¥ 7566
TANGKULA ガーデンラック フラワースタンド 3段 鉄 プランタースタンド 盆栽棚 植物棚 園芸ラック 花台 鉢植え スタンド 多機能
¥ 7566
プラスガーデン 植木鉢 トレーネロング Φ250ｍｍ 底穴あり ターコイズ 信楽焼 535-23
¥ 7565
72ポケット植栽バッグ、壁掛け垂直フェルト壁プランター成長バッグ、屋内屋外プランター、家庭菜園に最適(2＃)
¥ 7565
タカショー(Takasho) ハンギングスタンドアンティークリーフ(大)
¥ 7565
花台 フラワースタンド 木製 おしゃれ ナチュラル 天然木 鉢置き台 ウッドスクエアスタンドL hbr6740 (B)
¥ 7565
umbra プランター 3個セット アンブラ ポージー Potsy Planter 3pcs Set Black X Gold 植木鉢 鉢
¥ 7565
M METERXITY 2個 プランターパレット キャスタ付き プラスチック 円形 ローリング植木鉢ソーサードリップトレイ 屋外/庭に適用
¥ 7565
プランタースタンド 約直径25×高さ53cm ホワイト 木製 グリーンベース 完成品 リビング 店舗 観葉植物用 インテリア家具
¥ 7564
リッチェル ボタニー ハイポット 40型 ダークグレー
¥ 7564
工房はやちね(Kobohayachine) 抗火石(軽石)鉢 Mサイズ - 山野草、盆栽、多肉植物の栽培用 2個セット
¥ 7564
ウェルカムウッド 木製プランター LP60-UB 色はアンバーブラウン 屋外 長さ 60cm 高さ 15cm 奥行 12.5cm
¥ 7564
セラミック 鉢植え フラワーポット 中国風 底穴なし 水培 シンプル 円形 インテリア 台座付き デスクトップ盆栽 卓上 リビング クリエイティブ 睡蓮 多肉植物
¥ 7564
ガーデンラック 3段 フラワースタンド 天然竹製 フラワーラック 幅100cm ハンギング 吊り下げ 花台 植物棚 多肉植物 棚 ベランダ
¥ 7564
落札価格7567円
784 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！