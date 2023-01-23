『3段サイドラック キッチンワゴン DEWEL ランドリーラック 取っ手付 隙間収納 縦型 ステンレス製 防錆防蝕 スリムワゴン メッシュタイ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 21時 04分に出品され03月06日 21時 04分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

3段サイドラック キッチンワゴン DEWEL ランドリーラック 取っ手付 隙間収納 縦型 ステンレス製 防錆防蝕 スリムワゴン メッシュタイ



【商品説明】

・【サイズ】本体（約）：幅24×奥行37×高さ84.5cm スライド棚内寸（約）：9*18.5*36cm 天板サイズ（約）：幅20×奥行き37cm 耐荷重（約）天板：10kg スライド棚：5kg（1個当たり）

・【収納/設置しやすい】スライド棚式、手ストック品の出し入れがしやすく、奥に収納したストック品もサッと取り出せます。幅24cmで、キッチン、リビング、ベランダだけではなく、洗濯機サイドの隙間にも合わせることができます。

・【天板収納＆移動便利】天板付き、耐荷重は約10kgあり、小物や、引き出しに入らなボットや炊飯器などのキッチン家電や洗剤など背の高い物もまとめて整理できます。脚部には



【サイズ】

高さ : 13.10 cm

横幅 : 38.70 cm

奥行 : 51.20 cm

重量 : 4.85 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。