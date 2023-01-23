『SLONG AIRSOFT アップグレードセット B(ピストン/SPガイド/M135スプリング) VSR-10【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 19時 21分に出品され04月30日 19時 21分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SLONG AIRSOFT アップグレードセット B(ピストン/SPガイド/M135スプリング) VSR-10
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 9.10 cm
奥行 : 30.60 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
SLONG AIRSOFT アップグレードセット B(ピストン/SPガイド/M135スプリング) VSR-10
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 9.10 cm
奥行 : 30.60 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7565円
829 入札履歴
終了
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