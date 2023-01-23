『JEKCA ジェッカブロック スタンダードシュナウザー 02S-M01 立体パズル 組立パズル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 23時 53分に出品され04月08日 23時 53分に終了予定です。即決価格は7,563円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JEKCA ジェッカブロック スタンダードシュナウザー 02S-M01 立体パズル 組立パズル



【商品説明】

・完成サイズ：約21.3×11.3×22.5cm/ブロック数：約970ピース

・対象年齢：12歳以上

・材質：ABS樹脂、プラスチック

・製造国：中国

・輸入元：株式会社JEKCA



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 20.50 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。