『ボウリング ゲーム 膨らます ジャンボ ボウリング セット 暗闇で光るテープ付き 屋内 野外 子供 グループ おもちゃ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 05時 31分に出品され03月05日 05時 31分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
家族や友人との楽しいアクティビティに屋外でも屋内でも遊ぶことができる膨らまして遊ぶ楽しいジャンボボウリングセットです。暗闇で光るテープが含まれており、貼るだけで夜でも楽しく遊ぶことができます。テープはおよそ4時間発光します。
【内容】高さ約68.5cmの膨らませるピン6本、直径約61cmの膨らませるボール1個、エアポンプ、10ボウリングゲームスコアシート、約76.2cmの長さのグローテープ、メッシュ収納袋1、ビニール修理キットパッチ3
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落札価格7560円
437 入札履歴
終了
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