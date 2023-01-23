『レッスンバッグ 男の子 ナイロン 手提げレッスンバッグ（お稽古用）紺地×うちゅう柄刺繍 ピアノ お教室 お稽古バッグ レッスンバック 40×30cm入園 入学【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 02時 00分に出品され03月13日 02時 00分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レッスンバッグ 男の子 ナイロン 手提げレッスンバッグ（お稽古用）紺地×うちゅう柄 ピアノ お教室 お稽古バッグ レッスンバック 入園 入学の説明 宇宙船やロケットが宇宙を飛んでいる刺繍がとてもカッコいいレッスンバッグです。 お道具箱やＢ４スケッチブックがきれいに納まるサイズで、サブバッグとして最適です。 新入学のお祝いとしてもおすすめです。 刺繍は片面だけです。