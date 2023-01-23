『ヨネックス メンズ レディース テニス バトミントン 裏地付ウィンドウォーマーシャツ 上下セット セットアップ ウィンドウォーマーパンツ 70081 80069 YONEX【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月05日 03時 26分に出品され05月05日 03時 26分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
上下セット
ヒートカプセル搭載。
制電、反射、撥水、フルモーション3D、裾スピンドル仕様。
カラー:
ブラック/ホワイト
ブラック/ブルー
ブラック/ピンク
素材:ポリエステル100%
サイズ:
XS(SS):身長/157~163cm ウエスト/66〜74cm
S:身長/162〜168cm ウエスト/70~78cm
M:身長/167~173cm ウエスト/74~82cm
L:身長/172~178cm ウエスト/78~86cm
XL(LL・O):身長/177~183cm ウエスト/82〜90cm
生産国:ベトナム 中国
ウェア テニスウェア ユニセックス アウター トレーニングウェア スポーツウェア 防寒着 ロングパンツ ウィンドパンツ
標準対応サイズ
XS(SS):身長/157~163cm ウエスト/66〜74cm
S:身長/162〜168cm ウエスト/70~78cm
M:身身長/167~173cm ウエスト/74~82cm
L:身長/172~178cm ウエスト/78~86cm
XL(LL・O):身長/177~183cm ウエスト/82〜90cm
商品実寸サイズ
サイズ XSユニ S ユニ M ユニ L ユニ XLユニ
股上 25cm 25cm 26cm 26cm 27cm
股下 66cm 68cm 70cm 73cm 77cm
裾幅 20cm 20cm 21cm 21cm 22cm
ヒップ 108cm 112cm 116cm 120cm 124cm
ウエスト 56cm 62cm 68cm 74cm 81cm
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落札価格7560円
60 入札履歴
終了
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