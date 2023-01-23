『福袋 美顔器 2点セット 2022 フェイススチーマー ウォーターピーリング 目元ケア美顔器 超音波美顔器 美肌 保湿ケア クレンジング ミスト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 08時 53分に出品され05月06日 08時 53分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 福袋 美顔器 2点セット 2022 ギフト フェイススチーマー ウォーターピーリング 目元ケア美顔器 超音波美顔器 美肌 保湿ケア クレンジング ミスト スチーム スキンケア 毛穴ケア フェイスケア メンズ レディース 男女兼用 美容家電 母の日 プレゼント ギフト

【品番】 d-fuku-2

【福袋の中身】 脱毛器×1+美顔器×1

【福袋用アイテム品番】

脱毛器：d-a0285、d-a0349

美顔器：d-a0283、ml-d430-7、d-a0315、d-a0368、d-a0332、d-a0330、d-a0362

【製品について】

セット：2点入り

ラッピングは承ることができません。

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ご注文後のキャンセル・返品・交換は一切お受け致しかねます。

中身の内容、カラーやサイズの指定は不可とさせていただきます。ご了承くださいますようお願いいた します。

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