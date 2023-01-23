『福袋 美顔器 2点セット 2022 フェイススチーマー ウォーターピーリング 目元ケア美顔器 超音波美顔器 美肌 保湿ケア クレンジング ミスト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 08時 53分に出品され05月06日 08時 53分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 福袋 美顔器 2点セット 2022 ギフト フェイススチーマー ウォーターピーリング 目元ケア美顔器 超音波美顔器 美肌 保湿ケア クレンジング ミスト スチーム スキンケア 毛穴ケア フェイスケア メンズ レディース 男女兼用 美容家電 母の日 プレゼント ギフト
【品番】 d-fuku-2
【福袋の中身】 脱毛器×1+美顔器×1
【福袋用アイテム品番】
脱毛器：d-a0285、d-a0349
美顔器：d-a0283、ml-d430-7、d-a0315、d-a0368、d-a0332、d-a0330、d-a0362
【製品について】
セット：2点入り
ラッピングは承ることができません。
人気美容家電が必ず入るお得な福袋！中身は届くまでのお楽しみ
ご注文後のキャンセル・返品・交換は一切お受け致しかねます。
中身の内容、カラーやサイズの指定は不可とさせていただきます。ご了承くださいますようお願いいた します。
美しくなるためのサポートをしてくれる美容家電は関心を持っている女性も多く、ご家族とお友達への誕生日や結婚祝いや母のギフトやプレゼント交換など大活躍！
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¥ 7560
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落札価格7560円
740 入札履歴
終了
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