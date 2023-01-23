『ビニール温室 大型 ワイド温室 ビニールハウス フラワースタンド 大型温室 WGO-143【送料無料】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 17時 37分に出品され04月10日 17時 37分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【内容】

冷たい雨や風から大切な植物を守るビニール温室棚。



サイズ（約）：幅143x奥行73x高さ195cm

内部仕様：サイドの棚 高さ:約80

アミ棚サイズ：約57.5×奥行き36cm 6枚入り