『[国内盤ブルーレイ]Trident / Trident THE LAST LIVE「Thank you for yourBLUE@Makuhari Messe」〈2枚組〉[2枚組]【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 13時 01分に出品され03月23日 13時 01分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 VTXL-28〜9



【JAN】 4580325321920



【発売日】 2016年07月13日



【アーティスト】

沼倉愛美|渕上舞|山村響|Trident



【収録内容】

［1］

(1)ブルー・フィールド

(2)Purest Blue

(3)Lovely Blue

(4)Sentimental Blue

(5)Blue Rain

(6)アオノムコウ

(7)Blazing Nova

(8)Hello，hello

(9)Crystal Way

(10)Fly

(11)Nothing to fear

(12)Starlight

(13)Starry Night

(14)蒼きココロで

(15)タカラモノ

(16)Engage

(17)Be united

(18)My Admiral

(19)またあした

(20)Prismatic World

(21)Sweet Error

(22)Word