『mouse(マウスコンピュータ) 〔展示品〕 G-Tune ゲーミングヘッドセット GTCG71BR01HS ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 04時 26分に出品され04月02日 04時 26分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

mouse(マウスコンピュータ) 〔展示品〕 G-Tune ゲーミングヘッドセット GTCG71BR01HS ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。