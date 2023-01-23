『mouse(マウスコンピュータ) 〔展示品〕 G-Tune ゲーミングヘッドセット GTCG71BR01HS ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 04時 26分に出品され04月02日 04時 26分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
mouse(マウスコンピュータ) 〔展示品〕 G-Tune ゲーミングヘッドセット GTCG71BR01HS ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7559円
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終了
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