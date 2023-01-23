『ユニ・チャーム ペット グラン・デリ とりぷる〜ん ムース チーズ 264g （11ｇ×24本）標準 1ケース16個セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 13時 34分に出品され03月18日 13時 34分に終了予定です。即決価格は7,549円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・１００％国産鶏肉を使用しました！ ・原産国は日本 ・着色料・発色剤不使用 ・ふんわりムースタイプ ・コミュニケーションに挑戦 ・食べ悩み対策にも！ ・ひんやりおやつでも！ お薬上手になれるかも！？ ・チーズ入り