『ミナペルホネン「 白用品」限定販売 トートバッグ “tambourine” 新品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 05時 59分に出品され03月15日 05時 59分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mina perhonen ミナペルホネンの企画展「白用品」限定販売品のトーストバッグ “tambourine” です。



上質なシルク生地で作られた上品な雰囲気のあるトーストバッグです。

カラーの記載はwhiteとなっていますが、リネンテイストで生成のような色合いになります。



新品、未使用品。

(タグ付き)



Gallery 泛白 uhaku「白用品」/ KATACHI

トーストバッグ

textile: tambourine

カラー: white

素材: 表生地 絹100%

刺繍部分 上糸:絹100%、下糸:ポリエステル100%

裏生地:ポリエステル100%



現在は販売されていない限定販売の貴重なお品になります。

ご興味のある方、お探しでした方いかがでしょうか^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミナペルホネン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ミナペルホネン「

白用品」限定販売

トートバッグ

“tambourine”

新品