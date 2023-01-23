『カミハタ ネオアーチ 900【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 03時 28分に出品され04月13日 03時 28分に終了予定です。即決価格は7,549円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カミハタ ネオアーチ 900



【商品説明】

・原産国 :中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :900×6×46.6cm

・本体重量 :1000g



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 51.60 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。