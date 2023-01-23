『いのち、裁判と法 比較法の新たな潮流 滝沢正先生古稀記念論文集【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 10時 15分に出品され03月03日 10時 15分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本 ISBN:9784385323152 矢島基美／編集代表 小林真紀／編集代表 出版社:三省堂 出版年月:2017年03月 サイズ:330P 22cm 法律 ≫ 法律 [ 法学一般 ] イノチ サイバン ト ホウ ヒカクホウ ノ アラタ ナ チヨウリユウ タキザワ タダシ センセイ コキ キネン ロンブンシユウ 登録日:2017/03/02 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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¥ 7546
落札価格7546円
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終了
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