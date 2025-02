フェルトロードセット （GK3812） 【ゴルネストアンドキーセル/Gollnest & Kiesel GmbH & Co. KG】 【2歳頃から】※キャンセル不可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

商品名:フェルトロードセット (GK3812)

メーカー:ゴルネストアンドキーセル/Gollnest & Kiesel GmbH & Co. KG

生産国:ドイツ

対象年齢:2歳頃から

数量:フェルト28枚・車2台入り

原材料:フェルト・木製

商品詳細:

"Play with Rail and Ball"

〇大きなフェルトの道がたくさん入った室内遊びのロードセットです。床を傷つけることなくたくさん遊ぶことができます。積み木や他のおもちゃと組み合わせると、素敵な街並みが広がることでしょう。