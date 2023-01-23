『フィラ FILA ゲームシャツ VL2430 12 ブルー レディース 新入部 半袖シャツ 試合 練習 部活 トップス テニスウェア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 05時 23分に出品され04月21日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
FILAらしい70年代のレトロな雰囲気のオリジナルストライプにミドルカラーの強すぎないカラーの配色切り替え、着やすくて映えるデザインです。
【機能】
吸水速乾、UV。
素材：マイクロピンメッシュ（ポリエステル100％） 管理code：99997977
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落札価格7546円
828 入札履歴
終了
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