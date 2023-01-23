『MENU メニュー ワイヤー フレーム 植物 ブラック ホワイト スチール モダン 北欧 インテリア スタイリッシュ おしゃれ リビング ［ MENU ワイヤーベース 404 ］【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 11時 43分に出品され04月02日 11時 43分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 MENU ワイヤーベース 404



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デンマークのインテリアブランド「 MENU（ メニュー ）」の『 Wire Base（ワイヤーベース ）404 』は、組み合わせで用途が広がるディスプレイスタンドです。別売りのポットや天板と合わせることで花台やオブジェの飾り台、ミニテーブルなど、屋内外問わず自由な使い方ができるのが魅力。日本庭園にヒントを得た、置かれたものを引き立てるシンプルで美しいデザインです。