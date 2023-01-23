[国内盤ブルーレイ]魔入りました!入間くん 3【2024年最新】

商品情報

【品番】 EYXA-12787



【JAN】 4562475297874



【発売日】 2020年02月28日



【アーティスト】

郷田ほづみ|斎賀みつき|本間昭光|筆安一幸|下崎紘史|黒田崇矢|木村良平|森脇真琴|小野大輔|金杉弘子|新井里美|柿原徹也|柿原優子|早見沙織|大河元気|佐藤拓也|江口拓也|高谷知恵|井上美緒|吉永拓斗|山本径子|東山奈央|千葉洋之|山本希望|村瀬歩|井澤詩織|山谷祥生|石井マーク|朝井彩加|加藤還一|森永千才|本渡楓|八代拓|土岐隼一|梶原岳人|大島のぞむ|吉田ひとみ|佐野聡彦|浅見春那|西修|舞原由佳|三谷綾子|中村大志



【収録内容】

〈第9話〉入間の決意，高鳴る努力

〈第10話〉激闘，処刑玉砲!!

〈第11話〉使い魔といっしょ!|師団の挑戦

〈第12話〉1年生争奪戦(ルーキーハント)!!

【関連キーワード】：郷田ほづみ|斎賀みつき|本間昭光|筆安一幸|下崎紘史|黒田崇矢|木村良平|森脇真琴|小野大輔|金杉弘子|新井里美|柿原徹也|柿原優子|早見沙織|大河元気|佐藤