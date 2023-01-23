『ゴルフ レディース/女性用 アンパスィ マルチストレッチスカート AFS4003E4【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 15時 34分に出品され03月14日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー ホワイト ／ ネイビー ／ カーキ ／ オレンジ

素材 本体:マルチストレッチリップストップ（ポリエステル88％×ポリウレタン12％） ／ ウエスト裏:リブ（ポリエステル100％） ／ 裏地:タフタ（ポリエステル100％）

機能 マルチストレッチ ／ 耐久撥水



ゴルフウエア ／ ウェア ／ 新品 ／ レディース ／ 女性 ／ スカート

マルチストレッチスカート