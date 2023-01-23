『フーリー (FoOlee) ペット用ケアブラシ M グリーン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 09時 24分に出品され03月09日 09時 24分に終了予定です。即決価格は7,542円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フーリー (FoOlee) ペット用ケアブラシ M グリーン



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :6.5×15×5cm

・本体重量:0.18kg



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 20.50 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。