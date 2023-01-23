『マスプロ 4K・8K放送(3224MHz)対応 BS・110°CSアンテナ BC45RL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 15分に出品され03月24日 00時 15分に終了予定です。即決価格は7,540円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マスプロ 4K・8K放送(3224MHz)対応 BS・110CSアンテナ BC45RL