『正規輸入品 ウェッジウッド プシュケ クリア クロック 1053371【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 09時 37分に出品され03月26日 09時 37分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
正規輸入品 ウェッジウッド プシュケ クリア クロック 1053371
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 13.20 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7532円
185 入札履歴
終了
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